«Галатасарай» предложил Рамосу двухлетний контракт с зарплатой € 5,5 млн в год

Стали известны подробности контракта, который стамбульский «Галатасарай» предлагает бывшему защитнику мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Серхио Рамосу. Об этом сообщает Fanatik.
По информации источника, предложение турецкого клуба состоит из двухлетнего контракта с зарплатой в € 5,5 млн за сезон. Рамос уже звонил своим стамбульским друзьям, чтобы узнать о них побольше о «Галатасарае».
Саудовский «Аль-Ахли», который ранее был заинтересован в переходе Рамоса, отказался от кандидатуры испанского защитника.
37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ» на правах свободного агента этим летом.
В прошлом сезоне Рамос сыграл 45 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом.
Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала
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