Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» предложил Рамосу двухлетний контракт с зарплатой € 5,5 млн в год

«Галатасарай» предложил Рамосу двухлетний контракт с зарплатой € 5,5 млн в год
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны подробности контракта, который стамбульский «Галатасарай» предлагает бывшему защитнику мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Серхио Рамосу. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, предложение турецкого клуба состоит из двухлетнего контракта с зарплатой в € 5,5 млн за сезон. Рамос уже звонил своим стамбульским друзьям, чтобы узнать о них побольше о «Галатасарае».

Саудовский «Аль-Ахли», который ранее был заинтересован в переходе Рамоса, отказался от кандидатуры испанского защитника.

37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ» на правах свободного агента этим летом.

В прошлом сезоне Рамос сыграл 45 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом.

Материалы по теме
Рамос хочет перейти в клуб МЛС, вариант с возвращением в «Севилью» не рассматривался

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023