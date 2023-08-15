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«Галатасарай» предложил Рамосу двухлетний контракт с зарплатой € 5,5 млн в год

Стали известны подробности контракта, который стамбульский «Галатасарай» предлагает бывшему защитнику мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Серхио Рамосу. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, предложение турецкого клуба состоит из двухлетнего контракта с зарплатой в € 5,5 млн за сезон. Рамос уже звонил своим стамбульским друзьям, чтобы узнать о них побольше о «Галатасарае».

Саудовский «Аль-Ахли», который ранее был заинтересован в переходе Рамоса, отказался от кандидатуры испанского защитника.

37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ» на правах свободного агента этим летом.

В прошлом сезоне Рамос сыграл 45 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом.

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