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Рамос хочет перейти в клуб МЛС, вариант с возвращением в «Севилью» не рассматривался

Бывший защитник мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Серхио Рамос ищет возможность продолжить карьеру в американской МЛС. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, у Рамоса было достаточно много вариантов продолжения карьеры после ухода из «ПСЖ», однако они не впечатлили испанского защитника в спортивном плане. Футболист ждёт возможность перейти в клуб МЛС.

Вариант с возвращением в «Севилью» Рамос никогда не рассматривал всерьёз.

Сейчас Рамос продолжает поддерживать игровую форму. Отмечается, что защитник тренируется ежедневно.

В прошлом сезоне Рамос сыграл 45 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и одним результативным пасом. За свою карьеру защитник выиграл 29 трофеев.

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