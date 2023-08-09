Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рамос хочет перейти в клуб МЛС, вариант с возвращением в «Севилью» не рассматривался

Рамос хочет перейти в клуб МЛС, вариант с возвращением в «Севилью» не рассматривался
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Серхио Рамос ищет возможность продолжить карьеру в американской МЛС. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, у Рамоса было достаточно много вариантов продолжения карьеры после ухода из «ПСЖ», однако они не впечатлили испанского защитника в спортивном плане. Футболист ждёт возможность перейти в клуб МЛС.

Вариант с возвращением в «Севилью» Рамос никогда не рассматривал всерьёз.

Сейчас Рамос продолжает поддерживать игровую форму. Отмечается, что защитник тренируется ежедневно.

В прошлом сезоне Рамос сыграл 45 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и одним результативным пасом. За свою карьеру защитник выиграл 29 трофеев.

Материалы по теме
Источник: «Галатасарай» согласовал переход Серхио Рамоса

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023