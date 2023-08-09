Рамос хочет перейти в клуб МЛС, вариант с возвращением в «Севилью» не рассматривался
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Бывший защитник мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Серхио Рамос ищет возможность продолжить карьеру в американской МЛС. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, у Рамоса было достаточно много вариантов продолжения карьеры после ухода из «ПСЖ», однако они не впечатлили испанского защитника в спортивном плане. Футболист ждёт возможность перейти в клуб МЛС.
Вариант с возвращением в «Севилью» Рамос никогда не рассматривал всерьёз.
Сейчас Рамос продолжает поддерживать игровую форму. Отмечается, что защитник тренируется ежедневно.
В прошлом сезоне Рамос сыграл 45 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и одним результативным пасом. За свою карьеру защитник выиграл 29 трофеев.
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