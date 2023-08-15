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Испания — Швеция: испанки вышли вперёд на 81-й минуте полуфинала ЖЧМ-2023

Испания — Швеция: испанки вышли вперёд на 81-й минуте полуфинала ЖЧМ-2023
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Сегодня, 15 августа, на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) проходит матч полуфинала женского чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Испании и Швеции. Стартовый свисток Эдины Алвес прозвучал в 11:00 мск.

ЧМ-2023 (ж). 1/2 финала
15 августа 2023, вторник. 11:00 МСК
Испания (ж)
Окончен
2 : 1
Швеция (ж)
1:0 Паральюэло – 81'   1:1 Бломквист – 88'   2:1 Кармона – 90'

На 81-й минуте счёт в матче открыла Испания: отличилась Сальма Паральюэло.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая по ходу нынешнего сезона на стадии 1/8 финала. Из действующих полуфиналисток никто ранее не побеждал на первенствах мира. В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Англии. Швеция — трёхкратная обладательница бронзовых медалей на женских чемпионатах мира. Испания не поднималась выше четвёртого места, для команды это лишь третий турнир.

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