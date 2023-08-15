Широков: Спаллетти в сборной Италии — прекрасный выбор. Ему не привыкать к давлению

Бывший игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков считает бывшего главного тренера «Наполи» и «Зенита» Лучано Спаллетти отличным выбором в качестве нового главного тренера сборной Италии. Напомним, ранее Роберто Манчини покинул пост главного тренера национальной команды.
«Спаллетти не привыкать справляться с давлением. Я поздравляю сборную Италии с прекрасным выбором. Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини. Это может произойти, и я желаю ему этого», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее появилась информация, что бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и «Наполи» Лучано Спаллетти является фаворитом в борьбе за пост наставника сборной Италии. Спаллетти ушёл из «Наполи» по окончании прошлого сезона.
- 15 августа 2023
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