Широков: Спаллетти в сборной Италии — прекрасный выбор. Ему не привыкать к давлению

Бывший игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков считает бывшего главного тренера «Наполи» и «Зенита» Лучано Спаллетти отличным выбором в качестве нового главного тренера сборной Италии. Напомним, ранее Роберто Манчини покинул пост главного тренера национальной команды.

«Спаллетти не привыкать справляться с давлением. Я поздравляю сборную Италии с прекрасным выбором. Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини. Это может произойти, и я желаю ему этого», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и «Наполи» Лучано Спаллетти является фаворитом в борьбе за пост наставника сборной Италии. Спаллетти ушёл из «Наполи» по окончании прошлого сезона.