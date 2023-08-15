Капитан «Енисея» Кичин: с первого отжатого телефона купил себе сладостей

Защитник и капитан «Енисея» Валерий Кичин рассказал, как в детстве отбирал у сверстников телефоны.

«В Киргизии я рос в селе городского типа Лебединовка, а через дорогу был криминальный район Бишкека Аламедин-1. Мы жили небогато: на еду и одежду хватало, но больше позволить не могли. Карманных денег не было, а хотелось и жвачку, и семечек. Мы были шустрые дети без интернета, нужно было себя чем-то занять.

В моём кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал всё у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал. С первого телефона купил сладостей, чтобы испортить зубы, и сходил в компьютерный клуб. Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался всё делать вечером, чтобы не запомнили.

Как убеждал отдать телефон? Когда нас пытались обмануть, мы отвечали: «Ты чё, лоха нашёл? Мы сами ищем». Находил ребят, которые не могли за себя постоять. В то время жили по понятиям, поэтому нужно было словесно докопаться, а там он уже сам отдаст телефон. Сколько телефонов отработал? Где-то пять-шесть.

Понял, что нужно завязывать с криминалом только тогда, когда переехал с того района, познакомился с правильной компанией. Плюс ушёл в футбол с головой. В то время по-другому было нельзя: не ты, так тебя. С волками жить – по волчьи выть. Выкручивался», — приводит слова Кичина Sports.ru.