Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев — об «Ахмате»: у меня все мысли только о «Сабахе»

Мурад Мусаев — об «Ахмате»: у меня все мысли только о «Сабахе»
Комментарии

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев прокомментировал информацию о том, что он отказался возглавить грозненский «Ахмат».

«Завтра утром мы вылетаем в Белград на матч Лиги конференций с «Партизаном». У меня все мысли только о «Сабахе» и предстоящих играх», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Ранее о том, что Мусаев отказался возглавить «Ахмат», сообщил «Чемпионат». Во вторник клуб из Грозного объявил об отставке главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Сабах» Мусаев возглавил в октябре 2021 года, подписав двухлетний контракт. По итогам сезона-2022/2023 команда под руководством российского специалиста стала второй в чемпионате Азербайджана. Прежде Мурад Мусаев работал в системе «Краснодара» и возглавлял первую команду «быков».

Материалы по теме
Эксклюзив
Мурад Мусаев отказался возглавить «Ахмат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023