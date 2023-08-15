Мурад Мусаев — об «Ахмате»: у меня все мысли только о «Сабахе»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев прокомментировал информацию о том, что он отказался возглавить грозненский «Ахмат».

«Завтра утром мы вылетаем в Белград на матч Лиги конференций с «Партизаном». У меня все мысли только о «Сабахе» и предстоящих играх», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Ранее о том, что Мусаев отказался возглавить «Ахмат», сообщил «Чемпионат». Во вторник клуб из Грозного объявил об отставке главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Сабах» Мусаев возглавил в октябре 2021 года, подписав двухлетний контракт. По итогам сезона-2022/2023 команда под руководством российского специалиста стала второй в чемпионате Азербайджана. Прежде Мурад Мусаев работал в системе «Краснодара» и возглавлял первую команду «быков».