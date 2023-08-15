Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Торпедо» Клотет рассказал, как он смог раскрыть талант Беллингема

Тренер «Торпедо» Клотет рассказал, как он смог раскрыть талант Беллингема
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, как смог раскрыть талант звёздного полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«На самом деле раскрыть потенциал Джуда мне помогла одна тактическая деталь. Её я подглядел у Пеллегрини в «Малаге». Мануэль играл 4-4-2 при защите и 4-2-2-2 со смещающимися в центр вингерами при атаке. Получается, вингеры при такой тактике должны очень организованно играть в защите и свободно в атаке. Как раз этот навык и помог Беллингему выйти на высочайший уровень. Стоит сказать и про ментальность Джуда.

Он всегда ставил перед собой нереальные цели — но был уверен, что достигнет их. Физические кондиции позволяли ему играть с ребятами старше его. Когда Джуд был в составе, возникало ощущение, что «Бирмингем» в большинстве — 14 на 11. Беллингем — игрок абсолютно другого уровня. Он может очень опасно атаковать и обороняться как топовый защитник. Один из самых универсальных игроков в мире», — приводит слова Жозепа Клотета Sport24.

Жозеп Клотет работал с Беллингемом в английском «Бирмингеме» в 2019-2020 годах.

Материалы по теме
Главный тренер «Торпедо» Клотет: в России я открыл для себя группу «Кино»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023