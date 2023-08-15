Тренер «Торпедо» Клотет рассказал, как он смог раскрыть талант Беллингема

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, как смог раскрыть талант звёздного полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«На самом деле раскрыть потенциал Джуда мне помогла одна тактическая деталь. Её я подглядел у Пеллегрини в «Малаге». Мануэль играл 4-4-2 при защите и 4-2-2-2 со смещающимися в центр вингерами при атаке. Получается, вингеры при такой тактике должны очень организованно играть в защите и свободно в атаке. Как раз этот навык и помог Беллингему выйти на высочайший уровень. Стоит сказать и про ментальность Джуда.

Он всегда ставил перед собой нереальные цели — но был уверен, что достигнет их. Физические кондиции позволяли ему играть с ребятами старше его. Когда Джуд был в составе, возникало ощущение, что «Бирмингем» в большинстве — 14 на 11. Беллингем — игрок абсолютно другого уровня. Он может очень опасно атаковать и обороняться как топовый защитник. Один из самых универсальных игроков в мире», — приводит слова Жозепа Клотета Sport24.

Жозеп Клотет работал с Беллингемом в английском «Бирмингеме» в 2019-2020 годах.