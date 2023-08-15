Три игрока из РПЛ попали в расширенный состав сборной Казахстана на матчи отбора ЧЕ‑2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что футболисты Марат Быстров из «Ахмата», Бактиёр Зайнутдинов из ЦСКА и Нуралы Алип из «Зенита» вошли в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

«Наблюдаем за всеми футболистами, которые играют в России. Быстров, Скворцов, Зайнутдинов и Алип находятся в расширенном списке. Расширенный состав на сентябрьские матчи объявим 20–21 августа», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Сборная Казахстана в сентябре проведёт два домашних матча квалификации Евро‑2024: 7‑го числа с командой Финляндии и 10‑го — со сборной Северной Ирландии. Команда Адиева набрала девять очков и занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям финнам.

Быстров выступает за «Ахмат», Зайнутдинов — за ЦСКА, Алип — за «Зенит» в РПЛ, Скворцов — за «Химки» в Мелбет Первой лиге.