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Глава ФИФА устроил истерику из-за отказа полиции Новой Зеландии дать ему эскорт

Глава ФИФА устроил истерику из-за отказа полиции Новой Зеландии дать ему эскорт
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Президент ФИФА Джанни Инфантино был крайне недоволен тем, что полиция Новой Зеландии неоднократно отказывалась предоставить ему эскорт на время матчей чемпионата мира по футболу среди женщин, что, в свою очередь, привело к истерике со стороны главы ФИФА. Об этом сообщает журналист BBC Саминдра Кунти в соцсетях.

Стоит отметить, что Инфантино почти не посещал матчи женского чемпионата мира, кроме игры сборной Канады со сборной Австралии, а также полуфинала турнира между национальными командами Швеции и Испании. Что показательно, до этого президент ФИФА присутствовал на протяжении всего мужского чемпионата мира по футболу в Катаре, практически не пропустив ни одного матча.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США.

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