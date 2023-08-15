Глава ФИФА устроил истерику из-за отказа полиции Новой Зеландии дать ему эскорт

Президент ФИФА Джанни Инфантино был крайне недоволен тем, что полиция Новой Зеландии неоднократно отказывалась предоставить ему эскорт на время матчей чемпионата мира по футболу среди женщин, что, в свою очередь, привело к истерике со стороны главы ФИФА. Об этом сообщает журналист BBC Саминдра Кунти в соцсетях.
Стоит отметить, что Инфантино почти не посещал матчи женского чемпионата мира, кроме игры сборной Канады со сборной Австралии, а также полуфинала турнира между национальными командами Швеции и Испании. Что показательно, до этого президент ФИФА присутствовал на протяжении всего мужского чемпионата мира по футболу в Катаре, практически не пропустив ни одного матча.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США.
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