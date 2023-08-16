Агент Бийола: надеюсь, Яка однажды вернётся в ЦСКА и даже завершит карьеру в Москве

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, заявил, что футболист сборной Словении может завершить карьеру в ЦСКА.

«Я уже неоднократно говорил о надежде, что ЦСКА как можно скорее получит деньги за трансфер Яки. Уверен, рано или поздно это произойдёт. Мне жаль, что из-за обстоятельств ЦСКА всё ещё не получил прибыль с трансфера. Какой будет реакция Бийола, если ему потребуется вернуться в ЦСКА? Меня неоднократно уже об этом спрашивали. Бийол любит ЦСКА, благодарен клубу и болельщикам за то, что тепло приняли и всегда поддерживали. Я вам больше скажу, надеюсь, что однажды Яка вернётся в ЦСКА не по требованию ФИФА, а возможно, завершит карьеру в этом замечательном клубе», — приводит слова Чибежа Metaratings.

24-летний Бийол перешёл в ЦСКА из «Рудара» в июле 2018 года. Сезон-2020/2021 защитник провёл на правах аренды в «Ганновере», а после перешёл в «Удинезе». На счету игрока семь голов и восемь результативных передач в 96 матчах за ЦСКА.