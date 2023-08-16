Агент Бийола: надеюсь, Яка однажды вернётся в ЦСКА и даже завершит карьеру в Москве

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, заявил, что футболист сборной Словении может завершить карьеру в ЦСКА.
«Я уже неоднократно говорил о надежде, что ЦСКА как можно скорее получит деньги за трансфер Яки. Уверен, рано или поздно это произойдёт. Мне жаль, что из-за обстоятельств ЦСКА всё ещё не получил прибыль с трансфера. Какой будет реакция Бийола, если ему потребуется вернуться в ЦСКА? Меня неоднократно уже об этом спрашивали. Бийол любит ЦСКА, благодарен клубу и болельщикам за то, что тепло приняли и всегда поддерживали. Я вам больше скажу, надеюсь, что однажды Яка вернётся в ЦСКА не по требованию ФИФА, а возможно, завершит карьеру в этом замечательном клубе», — приводит слова Чибежа Metaratings.
24-летний Бийол перешёл в ЦСКА из «Рудара» в июле 2018 года. Сезон-2020/2021 защитник провёл на правах аренды в «Ганновере», а после перешёл в «Удинезе». На счету игрока семь голов и восемь результативных передач в 96 матчах за ЦСКА.
- 16 августа 2023
-
00:44
-
00:40
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:22
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 15 августа 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:28
-
23:23
-
23:21
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:24
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:46
-
21:44
-
21:33
-
21:32
-
21:31