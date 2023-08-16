Верратти прокомментировал уход Неймара из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти попрощался с бразильским вингером Неймаром, который во вторник, 15 августа, официально был представлен в качестве игрока саудовского «Аль-Хиляля».
«Я хочу сказать, что было невероятно выступать с тобой в одной команде все эти годы. Желаю тебе всего наилучшего в новой команде и в новом чемпионате. Ты особенный человек, мой друг», – написал Верратти в своих социальных сетях.
Верратти и Неймар вместе выступали за «ПСЖ» на протяжении шести лет. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн, без опции дальнейшего продления контракта. Зарплата Неймара также может вырасти до потенциальных € 400 млн к 2025 году с учётом возможных бонусов и коммерческих сделок.
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