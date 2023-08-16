Де Хеа готов перейти в «Баварию». Его подпишут, если не договорятся с Ортегой

Испанский вратарь Давид де Хеа, находящийся в статусе свободного агента, дал согласие на переход в мюнхенскую «Баварию», которая вернулась к его кандидатуре после аренды голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».

По сведениям источника, де Хеа — главный претендент на подписание «Баварией», если клуб не договорится с вратарём «Манчестер Сити» Штефаном Ортегой. Личные условия не станут проблемой для де Хеа и мюнхенского клуба.

В сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с «красными дьяволами» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн. Де Хеа выступал за английский клуб с 2011 года.