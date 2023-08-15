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«Бавария» снова вернулась к варианту с подписанием де Хеа

«Бавария» снова вернулась к варианту с подписанием де Хеа
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«Бавария» продолжает поиски голкипера. Мюнхенцы вернулись к варианту с подписанием испанского вратаря Давида де Хеа в качестве свободного агента. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, «Бавария» всё ещё хочет отыскать замену Мануэлю Нойеру до закрытия трансферного окна. После перехода вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в «Реал» на правах аренды мюнхенский клуб вернулся к варианту с де Хеа.

Сообщается, что представители «Баварии» уже провели переговоры с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с «красными дьяволами» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к голкиперу «Манчестер Сити» Штефану Ортеге.

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