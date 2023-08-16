В «Динамо» прокомментировали информацию о проблемах с переходом Захаряна в «Реал Сосьедад»

В московском «Динамо» прокомментировали информацию о проблемах с переходом полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад»

«Отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реалом Сосьедад» полностью согласованы.

Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли договорённости о переходе Захаряна, а 20-летний полузащитник подпишет контракт с новым клубом на четыре или пять лет. Отмечалось, что футболист вскоре должен будет пройти медосмотр для оформления трансфера. Позже источники «Чемпионата» сообщили, что в переговорах между Арсеном Захаряном и «Реалом Сосьедад» возникли проблемы.