До Захаряна за «Сосьедад» играли Карпин и Хохлов. Взять чемпионство им помешал Мостовой

Арсен Захарян уезжает в Испанию. По информации «Чемпионата», сегодня, 15 августа, полузащитник пройдёт медосмотр перед переходом в «Реал Сосьедад». Ранее о достижении договорённости по трансферу 20-летнего игрока сообщили в руководстве «Динамо». Главный тренер бело-голубых Марцел Личка подтвердил, что Захаряна уже можно считать игроком «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составит около € 12 млн плюс бонусы. Контракт Арсена с испанским клубом будет рассчитан на четыре-пять лет.

«Реал Сосьедад» до 1989 года брал в команду только футболистов из провинции Гипускоа, что располагается в Стране Басков (аналогично до сих пор поступает «Атлетик» из Бильбао). Сначала такая политика приносила успех, но затем клуб отказался от этой идеи. В «Сосьедад» начали приезжать иностранцы.

В истории клуба было два россиянина – Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов. И оба оставили значимый след. К слову, Карпин и Хохлов провели за команду на двоих 307 матчей. Больше только у представителей Аргентины, Португалии, Бразилии, Франции и Мексики (а всего в Сан-Себастьяне играли футболисты из 46 стран). Солидно!

Карпин приехал в Испанию в 1994 году. Ранее он на протяжении четырёх лет выступал за «Спартак». А затем ему предложили перебраться в Европу. «Перед чемпионатом мира 1994 года вице-президент «Спартака» подошёл и спросил, хочу я или не хочу уехать в Испанию. Сначала он встретился с представителями «Реала Сосьедад», но предложенные условия меня не устроили. Вице-президент «Спартака» не имел права разговаривать о моих личных условиях, тогда и агентов не было.

Люди из Испании, не понимая ситуации, решили прилететь в Москву. Мы в это время были на сборах в Новогорске. Так как не было переводчиков, я попросил Игоря Корнеева помочь. К тому времени они уже переделали контракт. Там на стоянке машины стояли, и я прямо на капоте подписал первый контракт с «Сосьедадом», – рассказывал Карпин в интервью «Матч ТВ».

Позже бывшая жена футболиста, Светлана, рассказывала, что их ограбили в первый же день в новой стране. Карпин раздавал автографы в аэропорту Мадрида, и кто-то украл тележку с чемоданами и барсеткой. Но «Сосьедад» помог восстановить все документы.

Валерий Карпин в «Реале Сосьедад» Фото: Firo Foto/Getty Images

Карпин стал по-настоящему важным игроком для Сан-Себастьяна. Он провёл за «Сосьедад» сезоны-1994/1995 и 1995/1996. Клуб занял 11-е и седьмое место в двух розыгрышах Ла Лиги соответственно, но россиянин сильно выделялся. Особенно классным вышел сезон-1995/1996, когда Карпин за 37 матчей Примеры забил 13 голов, играя на позиции правого полузащитника. Валерий, к слову, всего за несколько месяцев выучил испанский. А главный хайлайт Карпина в первый приход в «Сосьедад» – выступление на ТВ с той самой песней на баскском.

Карпин появился на сцене в костюме на два размера больше и исполнил композицию про любовь юноши к девушке. «Понятное дело, что по-баскски я не говорю, знаю три слова. Но всем было прикольно, что русский поёт на баскском языке, тем более поёт, с моим-то слухом и моим голосом», – рассказывал затем будущий тренер «Ростова».

«Сосьедаду» не хватало качества состава, чтобы бороться за высокие места. И за Карпиным пришла одна из сильнейших команд Испании тех лет – «Валенсия» (стали вторыми в сезоне-1995/1996). Сумма трансфера составила $ 8,8 млн. Большие ожидания разбились о суровую реальность. «Валенсия» завалила сезон, финишировав всего лишь 10-й. Спустя год Карпин снова сменил клуб. На этот раз он отправился в «Сельту», куда годом ранее перебрался Александр Мостовой.

В Виго Карпин также стал легендой. За пять лет он провёл 205 матчей, забил 37 голов и отдал семь результативных передач. По итогам сезона-1998/1999 журнал Don Balon признал Карпина лучшим универсальным игроком чемпионата Испании.

Для «Сельты» период, когда за клуб выступали россияне, стал лучшим в истории. Клуб из Виго несколько сезонов финишировал в зоне еврокубков. А Карпин и Мостовой оставались лидерами команды. В 2000 году «Сельта» выиграла Кубок Интертото, а в 2001-м уступила в финале Кубка Испании «Сарагосе». Интересно, что в 2000 году Карпин в суде добился признания равноправия между российскими и испанскими гражданами в получении социального обеспечения, в том числе по нетрудоспособности. Причём это касается не только футболистов, а вообще всех. Так что Карпин повлиял не только на испанский футбол, но и на законодательство.

Валерий Карпин в «Сельте» Фото: Allsport UK / Getty Images

В 2002-м Валерий покинул «Сельту» на правах свободного агента и вернулся в «Сосьедад». Хотя Карпин рассчитывал перейти в «Барсу». «В 2002 году клуб тренировал Луи ван Гал и приглашал меня, я тогда ещё был в «Сельте». Уже взял билет в Барселону, прилетел в Мадрид на стыковку, и в этот момент сообщили: не надо. Я сдал билет в Барселону и полетел обратно в Виго. Почему передумали – не знаю. Разочарование было, да. Хотя эта история подтвердила: всё, что ни делается, – к лучшему. Тем же летом я оказался в «Реале Сосьедад» и великолепно провёл там три года. В сезоне-2002/2003 мы вообще чуть не выиграли чемпионат, а «Барселона» стала только шестой», – вспоминал затем Карпин в интервью Sports.ru.

В сезоне-2002/2003 Валерий пересёкся в «Сосьедаде» с Дмитрием Хохловым (о нём – ниже). И этот чемпионат стал для басков одним из лучших в XXI веке. Команда финишировала второй: «Реал» опередил «Сосьедад» всего на два очка. Фатальную ошибку сан-себастьянцы совершили, проиграв 2:3 «Сельте» в предпоследнем туре, один из голов забил Александр Мостовой. Это и позволило «Реалу» взять титул.

Но это всё равно был успех. Правда, следующие два сезона клуб в Примере провалил: 15-е и 14-е места соответственно. В ЛЧ-2003/2004 команда вышла в 1/8 финала, где уступила «Лиону».

Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов в «Реале Сосьедад» Фото: Getty Images

В 2005 году Карпин завершил карьеру в «Сосьедаде» в возрасте 36 лет. Всего он провёл за клуб 194 матча, забил 37 голов и отдал два результативных паса. «Хотелось бесконтрольной, так скажем, жизни. Но не надо понимать неправильно. Как я курил, так и курил после того, как закончил. Ничего нового не появилось. Если я мог выпить виски, когда играл, то не стал пить его литрами. Не хотел быть связанным с футболом, я бы так сказал. Наверное, надоело, пресытился. Год где-то к мячу не притрагивался. Ни по телевизору не смотрел, ни на стадионе не был, ни с друзьями не играл», – рассказывал Карпин о завершении карьеры в 2016 году.

По количеству матчей за «Сосьедад» Валерий входит в топ-50 (47-е место). Рядом, к примеру, Антуан Гризманн (202 матча, 45-й). В общем, Карпин действительно стал легендой Сан-Себастьяна, он обожает этот город: «На мой взгляд, один из самых красивых городов на Земле. Мне там нравится абсолютно всё. Вплоть до бабушек красивых, разодетых, разноцветных, которые ходят по набережной. Ресторанов – бесконечное количество, город считается гастрономическим раем. Любимое место – Ла-Конча, главная набережная в городе».

Ещё один россиянин в составе «Сосьедада» – Дмитрий Хохлов. Он оказался в Испании в 2000 году, перебравшись туда из ПСВ. В Нидерланды Хохлов переехал в 1998-м из «Торпедо-Лужники». За два года в Нидерландах Дмитрий провёл 82 матча и являлся важным игроком основы. Но в 1999-м клуб возглавил Эрик Геретс, из-за которого Хохлову пришлось покинуть команду.

«Мне тренер, Эрик Геретс, прямо заявил: «В моей команде ты играть не будешь». Геретс не очень хорошо относился к игрокам из соцблока. А нас таких семь человек было: я, Никифоров, Темрюков, грузин Гахокидзе, литовец Скерла, поляк Томек, словак Демо. Мы по-русски общались. Геретс с первого дня нас молча возненавидел – всех поубирал из состава. Когда Геретса в интервью спросили про русских, он назвал нас закрытыми, хмурыми, необщительными. «Может, мне надо водки выпить с ними, чтобы разговорить?» — сострил он. Я ответил через прессу: если будем водку пить, когда тренироваться? И пошло-поехало. Ближе к декабрю у меня случился откровенный разговор с ним. Вот тогда он и сказал искать себе команду», – рассказывал Хохлов в интервью «Чемпионату».

Дмитрий Хохлов в «Реале Сосьедад» Фото: Allsport UK / Getty Images

В январе 2000-го Хохлов оказался в «Сосьедаде», клуб заплатил за него $ 4,8 млн. Предварительно Дмитрий получил положительные отзывы от Карпина: «Мы были знакомы, но не сказать, что близко. Информацию получал от Никифорова, который спрашивал у Карпина всё, что меня интересовало. Сомнений вообще не возникло. До этого я точно так же рассказывал Никифорову о Нидерландах, когда он из Испании в ПСВ собирался».

Также Хохлов отмечал, что местные жители очень любили Карпина: «После того как Валера на телевидении спел песню на баскском языке, сразу стал идолом для местного населения». Хохлов был игроком стартового состава и не выпадал из него на протяжении трёх лет. Лучший сезон – 2000/2001, в котором Дмитрий за 37 матчей Примеры заработал 10 (4+6) результативных очков. Однако в первые два сезона с Хохловым «Сосьедад» финишировал 13-м.

Дмитрий Хохлов в «Реале Сосьедад» Фото: Firo Foto/Getty Images

Зато серебряный прорыв случился в сезоне-2002/2003. «До последнего тура боролись за чемпионство, но в итоге стали только вторыми. Проиграй «Реал» в последнем туре, взяли бы золото, но – увы. Самое удивительное, что «Сосьедад» возглавлял человек, который ни до, ни после Сан-Себастьяна себя особо не проявил. Когда Денуэкс пришёл, мы вообще не побеждали на предсезонке: притом что годом ранее на сборах рвали всех, но быстро посыпались в чемпионате. А тут наоборот: спарринги играли ужасно – зато в сезоне попёрло.

Денуэкс (Рейнальд Денуэкс, тренер «Сосьедада» в 2002–2004 гг. – Прим. «Чемпионата») — первый тренер, который устраивал теоретические разборы, раньше я с таким за рубежом не сталкивался. По настоянию француза на базе установили камеры, чтобы производить съёмку с разных точек. Он нам потом демонстрировал видеонарезки, распечатки», – рассказывал Хохлов.

Однако вторую часть сезона-2002/2003 полузащитник провёл уже в России. Хохлов в статусе свободного агента перебрался в «Локомотив», но всё же получил серебро Ла Лиги (провёл 18 матчей за «Сосьедад»). Всего у Дмитрия набралось 113 матчей за басков, в которых он забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Дмитрий попал в топ-100 игроков по количеству матчей за «Сосьедад» (94-й). Рядом, к примеру, легенда клуба – Хаби Алонсо (124 матча, 85-й).

Комментируя переход Захаряна в «Сосьедад», возглавляющий сейчас «Сочи» экс-футболист отметил важность изучения испанского языка. «Реал Сосьедад» – очень хороший выбор. Команда финансово стабильна, показывает хороший футбол, участвует в еврокубках. Надеюсь, Арсен будет показывать хороший футбол. Отношение к нему будет хорошее. Но важно выучить испанский язык как можно быстрее, это поможет в адаптации. Язык – это основа для её прохождения», – цитирует Хохлова «СЭ».

Арсен Захарян и Дмитрий Гафин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Благодаря крутой игре двух россиян за «Сосьедад» ранее Захаряна наверняка тепло встретят в Сан-Себастьяне. Команду тренирует Иманол Альгуасиль, он любит работать с молодыми игроками. Так что у Арсена есть все условия для хорошего старта. Важно адаптироваться и профессионально отнестись к делу. И стать третьей российской легендой «Сосьедада». А лучше – самой главной.