Мостовой: надеюсь, «Севилья» сможет потрепать нервы «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей».
«Ясно, что «Манчестер Сити» будет фаворитом, но финал есть финал. Надо учитывать, что «Севилья» — это команда, которая сыграла больше всех финалов в еврокубках за последние десять лет. На одну игру любая команда может собраться.
«Сити» возьмёт мяч и будет им владеть, но «Севилья» это понимает. Не думаю, что будет крупная победа. Надеюсь, «Севилья» сможет потрепать нервы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Манчестер Сити» в статусе победителя Лиги чемпионов сыграет с «Севильей», ставшей обладателем трофея Лиги Европы по итогам сезона-2022/2023. Матч состоится уже сегодня, 16 августа. Встречу примет стадион «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). Начало — в 22:00 мск.
- 16 августа 2023
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:13
-
17:10
-
17:01
-
16:45
-
16:43
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:02
-
16:01
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:29
-
15:27
-
15:15
-
15:11
-
15:07
-
15:02
-
14:58
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:11
-
14:08
-
14:03