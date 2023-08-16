Мостовой: надеюсь, «Севилья» сможет потрепать нервы «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей».

«Ясно, что «Манчестер Сити» будет фаворитом, но финал есть финал. Надо учитывать, что «Севилья» — это команда, которая сыграла больше всех финалов в еврокубках за последние десять лет. На одну игру любая команда может собраться.

«Сити» возьмёт мяч и будет им владеть, но «Севилья» это понимает. Не думаю, что будет крупная победа. Надеюсь, «Севилья» сможет потрепать нервы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Манчестер Сити» в статусе победителя Лиги чемпионов сыграет с «Севильей», ставшей обладателем трофея Лиги Европы по итогам сезона-2022/2023. Матч состоится уже сегодня, 16 августа. Встречу примет стадион «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). Начало — в 22:00 мск.