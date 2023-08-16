Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Манчестер Сити» — «Севилья», прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА, 16 августа 2023, где смотреть

«Манчестер Сити» или «Севилья» — кто возьмёт Суперкубок УЕФА? LIVE
Михаил Рождественский
Суперкубок УЕФА — 2023
Комментарии
Испанский клуб — главный неудачник мини-турнира.

Сегодня, 16 августа, в Пирее состоится матч за Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Манчестер Сити» и «Севильей» соответственно. Игра даст старт новому еврокубковому сезону.

Суперкубок УЕФА - 2023. Финал
16 августа 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фаворит встречи очевиден – это команда Хосепа Гвардиолы. Интересно, что потенциально «Сити» мог бы поспорить за Суперкубок УЕФА как обладатель Кубка обладателей кубков. Но свой первый евротрофей «МС» взял в 1970-м, а мини-турнир появился лишь спустя два года.

Что же до «Севильи», то это главный неудачник Суперкубка УЕФА – испанский клуб шесть раз пробовал взять трофей, но получилось это только однажды. Никто не проигрывал в этом матче чаще.

«Манчестер Сити» в случае победы станет пятым английским клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА. А «Севилья», если окажется успешнее, просто чуть подправит свою статистику.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023