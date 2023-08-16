«Манчестер Сити» или «Севилья» — кто возьмёт Суперкубок УЕФА? LIVE

Сегодня, 16 августа, в Пирее состоится матч за Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Манчестер Сити» и «Севильей» соответственно. Игра даст старт новому еврокубковому сезону.
Фаворит встречи очевиден – это команда Хосепа Гвардиолы. Интересно, что потенциально «Сити» мог бы поспорить за Суперкубок УЕФА как обладатель Кубка обладателей кубков. Но свой первый евротрофей «МС» взял в 1970-м, а мини-турнир появился лишь спустя два года.
Что же до «Севильи», то это главный неудачник Суперкубка УЕФА – испанский клуб шесть раз пробовал взять трофей, но получилось это только однажды. Никто не проигрывал в этом матче чаще.
«Манчестер Сити» в случае победы станет пятым английским клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА. А «Севилья», если окажется успешнее, просто чуть подправит свою статистику.
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