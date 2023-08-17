Хосеп Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд в Суперкубке УЕФА.
По данным источника, Гвардиола выиграл этот трофей с тремя разными командами. Ранее это не удавалось сделать ни одному специалисту. Ранее Гвардиола становился победителем Суперкубка УЕФА с «Баварией» и «Барселоной».
Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошёл наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу по количеству завоёванных трофеев и вышел на чистое второе место.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошёл наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу по количеству трофеев.
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