Хосеп Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд в Суперкубке УЕФА.

По данным источника, Гвардиола выиграл этот трофей с тремя разными командами. Ранее это не удавалось сделать ни одному специалисту. Ранее Гвардиола становился победителем Суперкубка УЕФА с «Баварией» и «Барселоной».

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошёл наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу по количеству завоёванных трофеев и вышел на чистое второе место.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошёл наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу по количеству трофеев.