«Лутон» объявил о переходе вратаря Тима Крула

Английский клуб «Лутон Таун» объявил о переходе голкипера Тима Крула из «Норвича».

35-летний нидерландский вратарь провёл более 200 матчей в высшем английском дивизионе, выступая за такие клубы, как «Ньюкасл» и «Норвич». В составе сборной Нидерландов Тим стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. В «Лутоне» Крул будет выступать под 23-м игровым номером.

В сезоне-2022/2023 Тим Крул провёл 17 матчей за «Норвич» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

Ранее стало известно о переходе в «Лутон Таун» бывшего игрока «Челси» Росса Баркли. Кроме того, новичок английской Премьер-лиги подписал в это трансферное окно 23-летнего хавбека Райана Джилза из «Вулверхэмптона».