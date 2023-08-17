«Лутон» объявил о переходе вратаря Тима Крула
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Английский клуб «Лутон Таун» объявил о переходе голкипера Тима Крула из «Норвича».
35-летний нидерландский вратарь провёл более 200 матчей в высшем английском дивизионе, выступая за такие клубы, как «Ньюкасл» и «Норвич». В составе сборной Нидерландов Тим стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. В «Лутоне» Крул будет выступать под 23-м игровым номером.
В сезоне-2022/2023 Тим Крул провёл 17 матчей за «Норвич» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.
Ранее стало известно о переходе в «Лутон Таун» бывшего игрока «Челси» Росса Баркли. Кроме того, новичок английской Премьер-лиги подписал в это трансферное окно 23-летнего хавбека Райана Джилза из «Вулверхэмптона».
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