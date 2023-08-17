Юрий Сёмин высказался о победе «Манчестер Сити» над «Севильей» в Суперкубке УЕФА

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о результате матча за Суперкубок УЕФА — 2023, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти удачливее оказался британский коллектив — 5:4.

«Не удивило, что «Манчестер Сити» так тяжело далась победа. «Севилья» — это команда, которая хороша готова физически, мощная и сильная. Я ожидал, что будет равная игра. Мне понравился этот матч. Мощная игра, тем более в такую невероятную жару», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Манчестер Сити», впервые участвовавший в этом турнире, сразу завоевал трофей. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА.