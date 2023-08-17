Масалитин: отпустив Зайнутдинова в «Бешикташ», ЦСКА показал своё лицо — клуб держит слово

Бывший экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказал своё мнение по поводу ухода Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«В этой ситуации уход Бахи — это потеря для ЦСКА. Он закрывал две позиции — центр обороны и левый латераль. Самое хорошее, что клуб показал своё лицо, отпустив Зайнутдинова. Были договорённости, что при определённых обстоятельствах Зайнутдинов может уехать — они были соблюдены. Руководство держит слово в отличие от футболистов.

Пускай Бактиёр попробует себя в Турции. Естественно, что футболист должен стремиться играть по максимуму. Пускай на сегодняшний день максимум — это Турция. Если проявит там себя хорошо, то кто-то ещё заинтересуется. Очень хорошо, что желание игрока и клуба совпали», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее сообщалось что Зайнутдинов уже попрощался с партнёрами по ЦСКА.