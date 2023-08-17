Бактиёр Зайнутдинов попрощался с партнёрами по ЦСКА, трансфер в «Бешикташ» согласован

ЦСКА и «Бешикташ» полностью договорились о трансфере Бактиёра Зайнутдинова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы утрясли все финансовые детали. Сам Зайнутдинов после тренировки в четверг попрощался с партнёрами по команде.
Напомним, ранее появилась информация о том, что менеджеры «Бешикташа» якобы заявили, что, если клубы не подпишут официальный контракт, а Зайнутдинов не отправится в Стамбул до завтрашнего вечера, они откажутся от трансфера Бактиёра.
Ещё раньше сообщалось, что игрок московского ЦСКА перейдёт в турецкий «Бешикташ» за € 5 млн + 15% от перепродажи.
Московский ЦСКА купил Зайнутдинова у «Ростова» летом 2020 года. Трансфер обошёлся армейцам в € 2 млн. За это время Бактиёр сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет € 6,5 млн.
- 17 августа 2023
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