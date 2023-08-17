«Марсель» близок к трансферу Изидора за € 7 млн

Французский футбольный клуб «Марсель» близок к приобретению форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера составит около € 7 млн. Окончательное решение будет принято на днях.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий согласовал пятилетний контракт с французской командой.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Железнодорожники заплатили за Вильсона € 3,5 млн. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами.

Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.