«Интер» вступил в переговоры с «Баварией» по трансферу Павара

Миланский «Интер» выдвинул предложение по поводу покупки французского защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает журналист Bild Тоби Альтшеффль в своих социальных сетях.

По информации источника, «Интер» предложил «Баварии» € 25 млн за переход в стан миланского клуба Павара. Такой вариант не устроил баварцев, которые рассчитывают на гораздо внушительную сумму. Также в материале отмечается, что недавно Павар в личной беседе сообщил Ян-Кристиану Дризену, что намерен покинуть «Баварию».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Павар желает перейти в «Манчестер Юнайтед». Впоследствии «Интер» включился в борьбу за футболиста и уже предпринимает попытки осуществить переход.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Павара в € 40 млн. Футболист провёл в Бундеслиге 174 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.