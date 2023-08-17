«Интер» проявляет интерес к Павару. Француз намерен покинуть «Баварию» этим летом

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар попал в сферу интересов миланского «Интера», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, вскоре итальянский клуб приступит к переговорам насчёт перехода 27-летнего футболиста мюнхенцев. Ранее сообщалось, что в услугах Павара, который желает покинуть «Баварию» в это трансферное окно, заинтересован «Манчестер Юнайтед». Однако сделка между манкунианцами и мюнхенцами застопорилась из-за ситуации с Гарри Магуайром — 30-летний англичанин принял решение отказаться от предложения «Вест Хэма» и хочет провести следующий сезон в Манчестере.
За «Баварию» Павар выступает с 2019 года. Прежде француз играл за «Штутгарт». В сезоне-2022/2023 Павар провёл 43 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
- 17 августа 2023
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