Кики: люди думают, что русские много пьют, злые, шпионы. Это из-за американских фильмов
Поделиться
Футболистка женского «Зенита» Швендески Маселюс Жозеф, также известная как Кики, рассказала про стереотипы о России.
«Если в фильмах появляется злой человек, создающий проблемы американцам, тогда он из России. Но это не так. Хотя многие люди думают: они много пьют, курят, злые, шпионы. Все так думают из-за американских фильмов.
Многие говорят, что поначалу русские люди очень закрытые. Это так и есть. Но я встречала много открытых людей. Помню, однажды я была в поезде в купе с семьёй и играла всю ночь в карты с русскими. Просто так. Люди разные, как и везде. Есть много открытых русских. Некоторые дарили мне браслеты, я им тоже дарила в ответ. Я встречала много таких людей, это было не один раз», — приводит слова Кики kick-or-die.
Комментарии
- 18 августа 2023
-
00:00
- 17 августа 2023
-
23:51
-
23:40
-
23:38
-
23:38
-
23:25
-
23:11
-
23:11
-
22:59
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:37
-
22:16
-
21:59
-
21:54
-
21:31
-
21:31
-
21:28
-
21:14
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:31
-
20:27
-
20:15
-
20:06
-
20:05
-
19:54
-
19:47
-
19:36
Партнерский контент