Кики: люди думают, что русские много пьют, злые, шпионы. Это из-за американских фильмов

Футболистка женского «Зенита» Швендески Маселюс Жозеф, также известная как Кики, рассказала про стереотипы о России.

«Если в фильмах появляется злой человек, создающий проблемы американцам, тогда он из России. Но это не так. Хотя многие люди думают: они много пьют, курят, злые, шпионы. Все так думают из-за американских фильмов.

Многие говорят, что поначалу русские люди очень закрытые. Это так и есть. Но я встречала много открытых людей. Помню, однажды я была в поезде в купе с семьёй и играла всю ночь в карты с русскими. Просто так. Люди разные, как и везде. Есть много открытых русских. Некоторые дарили мне браслеты, я им тоже дарила в ответ. Я встречала много таких людей, это было не один раз», — приводит слова Кики kick-or-die.