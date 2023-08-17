Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита» Кики: российский паспорт? Да, я думаю об этом, давно здесь живу

Футболистка «Зенита» Кики: российский паспорт? Да, я думаю об этом, давно здесь живу
Комментарии

Нападающая сборной Гаити и санкт-петербургского «Зенита» Кики рассказала, будет ли получать паспорт РФ, а также согласилась ли бы играть за сборную России.

«Хочу ли я получить российское гражданство? Хороший вопрос. Да, я думаю об этом. Я живу здесь давно, и это возможно.

Рассмотрела ли бы я вариант игры за сборную России? В моей голове заложено, что я должна играть за страну, в которой я выросла. Так что мне было бы сложно представить, что я играю за другую сборную», — приводит слова футболистки «Кик».

25-летняя футболистка живёт в России с 2017 года. Кики начинала свою карьеру с мини-футбола. В феврале 2022 года подписала профессиональный контракт с женской футбольной командой «Рубин». В составе казанской команды провела 15 матчей, забив семь голов. В августе 2022 года перешла в женскую команду «Зенита», где стала чемпионкой России.

Материалы по теме
«Кенгуру не ходят по улицам». Защитница «Зенита» Куропаткина — о рассказах Кики о ЖЧМ-2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023