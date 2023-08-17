Футболистка «Зенита» Кики: российский паспорт? Да, я думаю об этом, давно здесь живу

Нападающая сборной Гаити и санкт-петербургского «Зенита» Кики рассказала, будет ли получать паспорт РФ, а также согласилась ли бы играть за сборную России.

«Хочу ли я получить российское гражданство? Хороший вопрос. Да, я думаю об этом. Я живу здесь давно, и это возможно.

Рассмотрела ли бы я вариант игры за сборную России? В моей голове заложено, что я должна играть за страну, в которой я выросла. Так что мне было бы сложно представить, что я играю за другую сборную», — приводит слова футболистки «Кик».

25-летняя футболистка живёт в России с 2017 года. Кики начинала свою карьеру с мини-футбола. В феврале 2022 года подписала профессиональный контракт с женской футбольной командой «Рубин». В составе казанской команды провела 15 матчей, забив семь голов. В августе 2022 года перешла в женскую команду «Зенита», где стала чемпионкой России.