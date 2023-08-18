«Енисей» расторг контракт с полузащитником
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ФК «Енисей» и 20-летний полузащитник Расул Гыстаров договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщил клуба на своей официальной странице в VK.
Хавбек выступал за красноярцев с начала прошлого года. За это время Гыстаров сыграл за «Енисей» 14 матчей в Первой лиге и один поединок в Кубке России.
Ранее он также выступал за СКА из Ростова-на-Дону, «Енисей-2» и новороссийский «Черноморец». В общей сложности Гыстаров провёл во Второй лиге 33 матча и забил два гола.
«Енисей» занимает 11 место после пяти туров в текущем сезоне Первой лиги. На счету красноярцев шесть очков. В следующем матче «Енисей» сыграет в гостях с «Волгарём». Игра пройдёт 19 августа и начнётся в 18:00 по московскому времени.
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