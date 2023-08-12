Хозин вернулся в «Енисей» из СКА

Защитник Владимир Хозин вернулся в «Енисей», сообщает официальная страница клуба в VK. Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Прошлый сезон Хозин провел в красноярской команде, за которую сыграл 11 официальных матчей. Затем летом футболист перешёл в СКА из Ростова-на-Дону и успел провести два матча во Второй лиге.
Хозин выступал в Российской Премьер-Лиге за «Ростов», «Крылья Советов», «Аланию» и «Урал». Провёл в РПЛ 85 матчей и забил восемь голов. Также выступал за «Москву», столичное «Торпедо», «Урал-2», «Нижний Новгород», «Чайку», армянский клуб «Арарат-Армения», где стал чемпионом страны, а также карагандинский «Шахтёр» из Казахстана, в составе которого выступал в квалификации Лиги конференций. Также Хозин провёл один матч за вторую сборную России, играл за сборную России U-19.
«Енисей» после четырёх туров Первой лиги занимает 17 место с тремя очками.
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