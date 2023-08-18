Глава Ла Лиги Хавьер Тебас назвал АПЛ «моделью дефицита и расточительства»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на поражение «Севильи» от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Стабильность, работа и конкурентоспособность нашей лиги боролись против футбольной модели дефицита и расточительства. Поздравляю и благодарю «Севилью» за выдающееся выступление!» – написал Тебас в своём «твиттере».

Напомним, 17 августа завершился матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Команды играли на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее. «Манчестер Сити» победил «Севилью» в серии пенальти (5:4), сыграв в основное время со счётом 1:1. Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири открыл счёт голам в матче, а полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер восстановил равенство во встрече.