Глава Ла Лиги Хавьер Тебас назвал АПЛ «моделью дефицита и расточительства»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на поражение «Севильи» от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.
«Стабильность, работа и конкурентоспособность нашей лиги боролись против футбольной модели дефицита и расточительства. Поздравляю и благодарю «Севилью» за выдающееся выступление!» – написал Тебас в своём «твиттере».
Напомним, 17 августа завершился матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Команды играли на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее. «Манчестер Сити» победил «Севилью» в серии пенальти (5:4), сыграв в основное время со счётом 1:1. Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири открыл счёт голам в матче, а полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер восстановил равенство во встрече.
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