Антон Шунин объяснил, как изменился футбол «Динамо» с приходом Марцела Лички

Российский вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об изменениях в игре бело-голубых с приходом Мацела Лички.
«Тренерский штаб очень сильный. Это было понятно, когда они объявили о своей философии. Но мало просто сказать, надо выстроить правильную подготовку. Было очень много упражнений, как выходить из обороны в атаку. Я стал раза в четыре больше играть с мячом, ногами, от меня многое зависит при розыгрыше от ворот. Я всё время в игре, и мне очень нравится наш футбол.
У нас много атакующих футболистов – и молодых быстрых ребят, и опытных техничных. Когда идём в атаку, то создаём сопернику проблемы, ему сложно обороняться. Понятно, что при такой игре мы тоже раскрыты, много моментов и у наших ворот. Иногда исход матча решается на последних минутах. Но уверен, болельщикам очень нравится этот динамичный футбол, от одних ворот до других. Много голов – много эмоций», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 августа 2023
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