Колыванов: «Динамо» не хватает опорника, сыгранности и понимания требований тренера

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, чего не хватает бело-голубым для достижения хороших результатов в новом сезоне.
«Во-первых, где-то действительно не хватает опорника, который мог бы «перекусывать» чужие атаки. Во-вторых, мы видим элементарные помарки. То Бальбуэна отдаст пас на ногу Эдуарду Сперцяну, то Сазонов упустит за спину оппонента. Для Премьер-Лиги это недопустимые оплошности. Где-то не хватает концентрации, где-то — внимания. Проблемы появляются и при розыгрыше у собственных ворот, когда пасы зачастую отдаются в ноги чужим. Минимальная неаккуратность на уровне РПЛ приводит к голам. Нужно понимать, что будешь делать с мячом, ещё до того, как его получишь. Возможно, динамовцам пока не хватает сыгранности, понимания требований наставника. Бывает такое. Вмешивается и языковой барьер», — приводит слова Колыванова «RT на русском».
- 18 августа 2023
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