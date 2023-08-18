Иванов: перед игрой в раздевалке «Рубина» часто включаю «Сектор Газа», люди любят

37-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, песни какой группы любят включать игроки казанского клуба перед матчами.
«Перед игрой частенько играет «Сектор Газа». Я ставлю. Люди моего возраста любят «Сектор Газа». Любимая песня? Думаю, придётся её запикать. Собрался в Воронеж? Сначала к Юрию на могилу, а потом на стадион», — передает слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Рубин» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1.
- 18 августа 2023
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