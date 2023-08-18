«Марсель» в большинстве не смог обыграть «Метц» в матче 2-го тура Лиги 1

Сегодня, 18 августа, состоялся матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Марсель». Матч проходил на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце, Франция. Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 по мск.

В начале первого тайма гости смогли выйти вперёд. На 14-й минуте матча 18-летний форвард «Марселя» Эмран Согло забил гол с передачи Пьер-Эмерика Обамеянга. Во втором тайме «Марсель» снова забил, однако гол Валентина Ронжье был отменён. На исходе часа игры хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Абубакара Ло. Однако это не выключило «Метц» из борьбы. На 66-й минуте гол забил Чейх Сабали, а еще через пять минут грузинский форвард хозяев Жорж Микаутадзе вывел свою команду в лидеры. Ближе к концу матча, на 82-й минуте, португальский нападающий «Марселя» Витор Оливейра помог команде вырвать ничью. Этот гол стал последним в матче. Итоговый результат — 2:2.