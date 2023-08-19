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Альмерия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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Анчелотти рассказал о выборе между Кепой и Луниным

Анчелотти рассказал о выборе между Кепой и Луниным
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч второго тура Ла Лиги против «Альмерии».

«Кепа очень хорошо адаптируется, но поскольку его адаптация всё еще продолжается, пока мы продолжим работу с Луниным, очень хорошо сыгравшим с «Атлетиком».

Что будет в следующих матчах – посмотрим. Мы знали Кепу, он показывает свои качества. Я не знаю, буду ли ротировать Лунина и Кепу. Правда в том, что Кепа уже имеет очень высокий уровень. Он молод, но в то же время очень опытен.

А Лунину не хватает чуть-чуть опыта, что вполне нормально для молодого игрока. Я не думаю, что у нас будет ротация, когда мы будем играть каждые три дня», – приводит слова Анчелотти The Athletic.

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