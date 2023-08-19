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Оздоев рассказал о своих первых впечатлениях от ПАОКа

Оздоев рассказал о своих первых впечатлениях от ПАОКа
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Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев рассказал о своей готовности к игре за новый клуб и поделился первыми впечатлениями от болельщиков команды.

«Мой уровень готовности? Я тренировался со своей предыдущей командой, поэтому через некоторое время войду в рабочий ритм и смогу полностью понять, чего от меня хочет тренер.

Первые впечатления от клуба? Чувствую себя здесь очень хорошо. Мне очень понравилась поддержка наших болельщиков на матче в Салониках», — приводит слова Оздоева Gazzetta.gr.

30-летний Оздоев перешёл в ПАОК летом этого года из турецкого «Фатих Карагюмрюк». Греческий клуб — вторая команда за рубежом в карьере российского полузащитника. Контракт Оздоева с ПАОКом рассчитан на два года.

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