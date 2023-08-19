Оздоев прокомментировал выход ПАОКа в раунд плей-офф Лиги Конференций

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев поделился эмоциями от победы своей команды в двухматчевом противостоянии с хорватским «Хайдуком» в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций, отметив, что им необходимо оставаться сосредоточенным для игры в раунде плей-офф.

«Поздравляю всех с выходом в раунд плей-офф, но мы должны оставаться сосредоточенными, потому что впереди у нас ещё много работы, в том числе в чемпионате. Нам очень помогла отличная атмосфера на трибунах», — приводит слова Оздоева Gazzetta.gr.

ПАОК Оздоева сыграет в раунде плей-офф с шотландским «Хартс». Матчи пройдут 24 и 31 августа. Победитель противостояния попадёт в групповой этап Лиги Конференций нынешнего сезона.

Напомним, Оздоев перешёл в ПАОК летом этого года из «Фатих Карагюмрюк».