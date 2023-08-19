Форвард «Спартака» Николсон может перейти в «Уотфорд»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может перейти в английский «Уотфорд». Об этом сообщает журналист The Athletic Адам Левенталь в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются, соглашение пока достигнуто не было. Ямайский нападающий доступен для трансфера, однако клубам ещё предстоит решить, на каких условиях будет оформлена сделка. Рассматривается как вариант с арендой Николсона «Уотфордом», так и полноценный переход форварда.

26-летний Николсон играет за «Спартак» с января 2022 года. Московский клуб купил ямайца у бельгийского «Шарлеруа» за € 8 млн. Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4,5 млн.