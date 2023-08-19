«Лейпциг» уступил «Байеру», «Аугсбург» и «Боруссия» М забили восемь голов
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Сегодня, 19 августа, проходят матчи 1-го тура немецкой Бундеслиги.
«Байер» одержал победу в матче с «Лейпцигом» — 3:2. В составе леверкузенцев отличились Джереми Фримпонг, Джонатан Та и Флориан Вирц, а в составе «Лейпцига» — Даниэль Ольмо и Лои Опенда.
«Аугсбург» и «Боруссия» Мёнхенгладбах сыграли вничью — 4:4. В составе «Аугсбурга» отличились Эльвис Реджбечай, Максимилиан Бауэр, Свен Михель и Рубен Варгас, а у «Боруссии» голами отметились Коу Итакура, Томаш Чванчара (дубль) и Натан Нгуму.
В других матчах «Вольфсбург» победил «Хайденхайм» — 2:0, «Фрайбург» обыграл «Хоффенхайм» — 2:1, а «Штутгарт» разгромил «Бохум» — 5:0. Позднее вечером состоится матч «Боруссия» Дортмунд — «Кёльн». Действующим чемпионом Германии является «Бавария».
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