Генич: шальной сезон РПЛ закончен! Можно отдыхать

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал завершение сезона РПЛ.

«Шальной сезон РПЛ закончен! Всем спасибо! Можно отдыхать», – написал Генич в своих социальных сетях.

Напомним, после 30 туров чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Вторую строчку занял «Краснодар» с 56 очками. «Динамо» расположилось на третьем месте, набрав 56 очков. В зоне стыковых матчей оказались «Пари Нижний Новгород» (30), занявший 13-е место, и екатеринбургский «Урал» (30), завершивший сезон на 14-м месте. В зоне прямого вылета сезон закончили калининградская «Балтика» (26) и «Сочи» (24).