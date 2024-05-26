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«Реал» впервые за 35 лет закончил чемпионат с одним поражением

«Реал» впервые за 35 лет закончил чемпионат с одним поражением
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«Реал» Мадрид впервые с 1989 года закончил чемпионат Испании, потерпев лишь одно поражение.

Единственным клубом, которому удалось обыграть команду Карло Анчелотти в Примере, стал «Атлетико» Мадрид под руководством Диего Симеоне. Ранее мадридцы заканчивали чемпионат из 38 туров с одним поражением в сезоне-1988/1989.

Во всех турнирах в этом сезоне «Реал» проиграл лишь дважды. Второе поражение было также в мадридском дерби от «матрасников» в 1/8 финала Кубка Короля.

Без поражений «Реал» заканчивал Примеру лишь единожды — в 1932 году, но в чемпионате тогда было проведено лишь 18 туров.

Мадридский клуб 1 июня примет участие в финале Лиги чемпионов. Соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия». Мадридский клуб — 14-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов. «Боруссия» в третий раз в истории играет в финале турнира.

Турнирная таблица Ла Лиги
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