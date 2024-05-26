«Чуть-чуть переклинило». Максименко высказался об эпизоде с предупреждением за удар игрока

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о ничейном матче 30-го тура с «Оренбургом» (0:0), а также прокомментировал эпизод, в котором он ударил защитника гостей Матиаса Переса кулаком в пах и получил жёлтую карточку.

«В какой момент поймал кураж? Не знаю. Куража, может, не было. Просто по ситуации действовал. Прочитал ли я действия Воробьёва во время выхода один на один? Да. Он явно всё показывал. Поэтому и получилось. Но и повезло тоже. Наверное, да, самый опасный момент.

Каждая игра непростая. Тяжело было. Хотелось закончить на мажорной ноте. Не выиграли, но и не проиграли. Эпизод с жёлтой карточкой? Чуть‑чуть переклинило. Ещё раз такое не повторил бы…» — сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Спартак» набрал 50 очков и финишировал пятым в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», который записал на свой счёт 57 очков, занял первое место. Вторым стал «Краснодар» (56 очков), а третьим — московское «Динамо» (56 очков).