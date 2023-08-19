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Тоттенхэм – Манчетстер Юнайтед 2:0, результат матча 2-го тура АПЛ 19 августа 2023 года

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ
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Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию. «Тоттенхэм» обыграл «Юнайтед» со счётом 2:0.

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Тоттенхэма» Папе Сарр. На 83-й минуте «шпоры» увеличили преимущество благодаря голу защитника Бэна Дэвиса. Матч так и завершился — 2:0.

В прошлом сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Юнайтед» обыграл соперника — 2:0. Во втором круге команды разошлись миром — 2:2.

По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место, набрав 75 очков. Команда получила право представлять Англию в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» расположился на восьмом месте, имея 60 очков в активе.

Англия - Премьер-лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Сарр – 49'     2:0 Мартинес – 83'    
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