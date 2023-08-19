«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию. «Тоттенхэм» обыграл «Юнайтед» со счётом 2:0.
На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Тоттенхэма» Папе Сарр. На 83-й минуте «шпоры» увеличили преимущество благодаря голу защитника Бэна Дэвиса. Матч так и завершился — 2:0.
В прошлом сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Юнайтед» обыграл соперника — 2:0. Во втором круге команды разошлись миром — 2:2.
По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место, набрав 75 очков. Команда получила право представлять Англию в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» расположился на восьмом месте, имея 60 очков в активе.
- 19 августа 2023
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