АЕК забил два гола после 90-й минуты и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 19 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо». Игра проходила на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Результат первого матча — 2:1 в пользу АЕКа.
Первый тайм проходил без забитых мячей, пока на 45+2-й минуте защитник хорватского клуба Йосип Шутало не отправил мяч в сетку. Во втором тайме «Динамо» удалось забить ещё один мяч и вырваться вперёд по сумме двух встреч. Гол на счету австрийца Роберта Любичича. Однако на 90+2-й минуте аргентинский форвард АЕКа Серхио Араужо отыграл один мяч, на 90+9-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Динамо». Форвард Леви Гарсия его реализовать не смог, но защитник Домагой Вида исправил ошибку партнёра и своим голом вывел АЕК в раунд плей-офф.
Стоит отметить, что матч должен был состояться 15 августа, но был перенесён из-за смерти греческого болельщика. 22-летний фанат АЕКа получил ножевое ранение в драке между ультрас клубов и был доставлен в афинскую больницу, где скончался от полученных повреждений.
В раунде плей-офф греческий клуб сыграет с бельгийским «Антверпеном».
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