«Спартак Суботица» Кержакова проиграл «Црвене Звезде» с разгромным счётом

Завершился матч 4-го тура сербской Суперлиги, в котором «Црвена Звезда» принимала «Спартак Суботица», который возглавляет российский тренер Александр Кержаков. Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Хозяева победили со счётом 3:0.
На 20-й минуте счёт открыл Осман Букари. Ещё два гола спартаковцы забили в свои ворота.
Победа стала для «Црвены Звезды» четвёртой подряд. Команда набрала 12 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии. «Спартак Суботица» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав шесть очков в четырёх матчах. В предыдущем сезоне чемпионата Сербии «Црвена Звезда» заняла первое место, а «Спартак Суботица» — 10-е.
В следующем туре «Спартак Суботица» сыграет с «Напредаком», а соперником «Црвены Звезды» станет «Воджовац».
- 20 августа 2023
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:53
-
09:43
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:05
-
09:03
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
07:00
-
07:00
-
06:41
-
06:40
-
06:25
-
06:00
-
05:59
-
05:50
-
04:51
-
04:33
-
04:14
-
04:10
-
03:37