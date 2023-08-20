«Спартак Суботица» Кержакова проиграл «Црвене Звезде» с разгромным счётом

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Завершился матч 4-го тура сербской Суперлиги, в котором «Црвена Звезда» принимала «Спартак Суботица», который возглавляет российский тренер Александр Кержаков. Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Хозяева победили со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт открыл Осман Букари. Ещё два гола спартаковцы забили в свои ворота.

Победа стала для «Црвены Звезды» четвёртой подряд. Команда набрала 12 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии. «Спартак Суботица» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав шесть очков в четырёх матчах. В предыдущем сезоне чемпионата Сербии «Црвена Звезда» заняла первое место, а «Спартак Суботица» — 10-е.

В следующем туре «Спартак Суботица» сыграет с «Напредаком», а соперником «Црвены Звезды» станет «Воджовац».