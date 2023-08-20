Миланов: «Зенит» в последние годы доминирует в РПЛ, но надеюсь, что это будет сезон ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов рассказал, кого видит основными претендентами на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в новом сезоне, а также выразил надежду, что этот сезон станет результативным для армейцев.

«Я слежу за нынешним ЦСКА, смотрю матчи всех команд, где я играл. Сейчас у армейцев молодая команда. К сожалению, вчера они проиграли «Динамо». Надеюсь, что они будут играть, как мы раньше играли, в атакующий футбол и забивать голы.

«Краснодар» очень хорошо начал сезон и может быть конкурентом в борьбе за чемпионство. Понятно, что «Зенит» в последние годы доминирует в России, но я надеюсь, что этот сезон станет сезоном ЦСКА», — приводит слова Миланова Metaratings.

Напомним, в данный момент ЦСКА располагается на четвёртой строчке в таблице РПЛ с девятью очками в пяти играх чемпионата. «Зенит» находится на седьмом месте в таблице с семью очками после четырёх стартовых туров, а «Краснодар» возглавляет таблицу с 13 очками в пяти играх.