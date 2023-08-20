Александр Мостовой: ЦСКА нужно усиливать состав, у них не хватает игроков

Вчера, 19 августа в рамках пятого тура РПЛ состоялось столичное дерби между московскими «Динамо» и ЦСКА. Счёт до последних минут был равным, однако гол Фёдора Смолова за несколько минут до конца встречи принёс бело-голубым победу. Мнением о матче поделился экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой.

«Динамовцам повезло больше, чем армейцам. Им помог пенальти, это всегда случайность. Обе команды имели возможность победить. Макаров в первом тайме запорол два момента. Ему нужно тренировать вторую ногу. В первом тайме ЦСКА превосходил своего соперника. Во втором тайме им не хватило глубины состава.

Быстрый гол после перерыва вдохновил хозяев, игра раскрылась. Замены сразу освежили игру бело-голубых, ЦСКА ответить было особо нечем. Армейцам нужно усиливать состав, сезон длинный, игроков не хватает.

«Динамо» сейчас в эйфории. Клуб с таким бюджетом и должен быть вверху», — приводит слова Мостового спортивное радио «Движение».