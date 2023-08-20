Ловчев: Дуарте, Рыбус, Чернов, Рассказов, Маслов и Мевля — бездарные футболисты

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, в чём была причина провалов «Спартака» на своей половине при главном тренере Гильермо Абаскале, а также оценил уровень игры защитников Алексиса Дуарте, Мацея Рыбуса, Никиты Чернова, Николая Рассказова, Павла Маслова и Михи Мевли.

«В чём причина провалов на своей половине при Абаскале? Просто назову вам шесть фамилий: Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Николай Рассказов, Павел Маслов и Миха Мевля. Всё это слабые защитники. Шесть человек за несколько лет! Бездарные футболисты. И тут возникают вопросы к тем людям, кто их покупал, дëшево они стоили или нет», — приводит слова Ловчева RT.

Напомним, сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени.