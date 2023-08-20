Ловчев: «Зенит» не выглядит фаворитом — у «Спартака» мощнейшая группа атаки

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Перед такими матчами всегда говорят, что итог непредсказуем, поскольку команды плюс-минус равные.
Я бы иначе посмотрел сегодня. «Зенит» не выглядит фаворитом — у «Спартака» мощнейшая группа атаки, где у Абаскаля есть конкуренция, есть те, кем можно усилить. Проблемой является то, как команда обороняется, и это может очень сильно ударить по команде. В конце концов, если команда взяла за правило пропускать по два-три мяча, то почему в игре с таким соперником, как «Зенит», всё должно быть иначе? Слабость «Зенита» — очень сильно сказавшийся уход Малкома. Не хватает агрессии, выдумки, голов, в конце концов. Этот трансфер сильно ослабил команду.
Вопрос, как проявят себя лидеры? Уверен, что будет раскрепощён Промес, жду гола. Но вопрос, что будет в атаке «Зенита» — матч ключевой с точки зрения вывески, значимости.
Получается, что ситуация перед очным матчем достаточно странная. «Спартак» летом укрепился, а «Зенит» ослаблен уходом Малкома. Это видно по старту сезона. «Зенит» с большим трудом вырывает свои голы», — написал Ловчев в телеграм-канале.
- 20 августа 2023
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