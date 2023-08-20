Джикия: Малком — сильный футболист, но и остального состава «Зениту» хватает

Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3), а также отметил, что, несмотря на продажу Малкома, сине-бело-голубым хватает остального состава для побед в РПЛ.
«У «Зенита» техничные футболисты. Они чемпионы страны. Против них давление, это всегда нечто большее. Малком сильный футболист. Но и остального состава «Зениту» хватает», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
- 20 августа 2023
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